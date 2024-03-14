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WKN: 200417 | ISIN: US02209S1033 | Ticker-Symbol: PHM7
Tradegate
14.03.24
16:51 Uhr
40,320 Euro
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Branche
Getränke/Tabak
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