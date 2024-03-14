FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
ALTRIA GRP INC. DL-,333 EUR US02209S1033
START RESTART AUCTION: 15:37
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:47
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
ALTRIA GRP INC. DL-,333 EUR US02209S1033
START RESTART AUCTION: 15:37
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:47