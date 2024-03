EQS-News: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresbericht

International School Augsburg: Blick zurück auf ein überaus erfolgreiches Schul- und Geschäftsjahr 2022-23



Die ISA Bildungsaktie als wertvolles ESG- und Impact-Investment bestätigt

Anzahl der Schüler:innen auf Rekordhoch

Erneut positiver Bilanzgewinn nur zwei Jahre nach dem Börsengang

Jahresergebnis weiter auf 172 TEUR gesteigert

Aktuelle Analysten-Studie der GBC AG: Rating "Kaufen", Kurspotenzial 19,75 €

ISA New Campus Projekt geht in die Vorplanungsphase Zum ersten Mal seit ihrem Börsengang im Jahr 2021 hat die International School Augsburg (ISA) in der schuleigenen Sporthalle eine "Hauptversammlung der etwas anderen Art" abgehalten. Mit über 60 Teilnehmer:innen und Gästen fand die Veranstaltung großes Interesse bei Aktionär:innen, Alumni und Schüler:innen. Die Versammlung und das Rahmenprogramm gaben einen authentischen Einblick in die Leistungskraft der Schule. Der Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/23 wurde musikalisch von Schüler:innen der ISA begleitet und routiniert von der Aufsichtsratsvorsitzenden Ramona Meinzer geleitet.

In seiner Präsentation konnte der Vorstand der ISA über eine sehr positive pädagogische und wirtschaftliche Entwicklung (https://t.ly/WBTk0) der Schule berichten. "In nur zwei Jahren konnte die ISA den durch den Börsengang entstandenen Verlustvortrag wieder in einen Bilanzgewinn umwandeln", freut sich Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA. "Die außergewöhnliche Leistung der ISA in der Corona-Pandemie, die hohe Qualität des pädagogischen Konzeptes und die hervorragenden Abschlussergebnisse der letzten Jahre tragen wesentlich zum stark gestiegenen Interesse an Schulplätzen und der Steigerung der Schüler:innenzahl bei", ergänzt seine Kollegin im Vorstand und Schulleiterin, Dr. Jessamine Koenig. "Gleichzeitig hat die ISA mit dem Start der Vorplanungsphase des Schulneubaus die Voraussetzungen geschaffen, sich auch in Zukunft weiterentwickeln und wachsen zu können. Ein echter Shareholder Value!"

Diese Entwicklung überzeugt selbst Börsenanalysten. So sieht der Investment Research der GBC AG die ISA Bildungsaktie in seiner aktuellen Anno-Studie (https://t.ly/X58Ug) mit einem Kursziel von 19,75 € und vergibt erneut das Rating KAUFEN. Gleichzeitig konnte sich der Aufsichtsrat durch die Neuwahl von Volker Falch, Geschäftsführer des Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw-Gruppe), breiter aufstellen und weiter verstärken. "In einer Zeit, in der wir dringend wie noch nie Investition in Bildung benötigen, hat die ISA ein weiteres Mal ihren hohen Wert als ESG- und Impact-Investment bestätigt", sehen sich Aufsichtsrat und Vorstand in ihrer Strategie bestätigt, die ISA Bildungsaktie als einmaliges Angebot am Kapitalmarkt zu etablieren.

Das große Interesse der Aktionär:innen an ihrem Bildungsinvestment zeigte sich auch im Anschluss der Versammlung. In der abschließenden "Schultour", in der gut 20 Teilnehmer:innen einen Blick in den Schulalltag erhielten, beantwortete der Vorstand eine Vielzahl von Fragen. Um weitere Investoren für die zentrale Bedeutung von privater Investition in Bildung zu begeistern, präsentiert die ISA gAG auch in diesem Jahr die Bildungsaktie am 24. April auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz MKK und am 4. Juli bei Fachkonferenz "Consumer/Leisure" der Börse München. Anlagen: Präsentation des Vorstandes Geschäftsberichtsvideo ISA New Campus Animationsvideo Learning @ISA Video



