Die Aktie des US-Brokers Robinhood steigt am Donnerstag um mehr als sieben Prozent und markiert dabei ein neues Mehrjahreshoch. Rückenwind liefern dabei starke Eckdaten zur Entwicklung des operativen Geschäfts im Februar. Zudem hat die Investmentbank Bernstein eine neue Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen.Wie Robinhood am Vorabend mitteilte, lag der Wert des verwalteten Vermögens (Assets under Custody; AUC) Ende Februar bei 118,7 Milliarden Dollar - 16 Prozent mehr als Ende Januar und sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...