EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erfolgreiche erste Hauptversammlung von SCHOTT Pharma - Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu



14.03.2024 / 16:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erfolgreiche erste Hauptversammlung von SCHOTT Pharma - Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu Erste ordentliche Hauptversammlung von SCHOTT Pharma fand virtuell am 14. März 2024 statt

Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat heute seine erste ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Das Unternehmen wurde im September 2023 erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Bereits nach rund drei Monaten stieg SCHOTT Pharma in den SDAX auf und gehört damit nun erstmals der DAX-Familie an. Die Hauptversammlung fand virtuell statt und ermöglichte Aktionärinnen und Aktionären, direkt zu interagieren und Fragen an den Vorstand und Aufsichtsrat live zu stellen. Gemeinsam wurde auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurückgeblickt, in dem alle Ziele erreicht und der profitable Wachstumskurs des Unternehmens fortgesetzt wurden. Zudem wurden aktuelle Chancen und Herausforderungen des Geschäfts beleuchtet. Dazu zählten unter anderem die strategische Verlagerung hin zu hochwertigen High-Value-Lösungen, um weiterhin wachsende Pharmatrends wie GLP-1, mRNA oder personalisierte Medizin zu bedienen, aber auch Initiativen, um die Pharmabranche nachhaltiger zu machen. Insgesamt waren rund 96 % des Grundkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu. "Unsere erste ordentliche Hauptversammlung ist ein weiterer Meilenstein in unserer Kapitalmarktgeschichte. Wir schätzen den Austausch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr und freuen uns über das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Strategie. Als Partner der führenden Pharmaunternehmen werden wir unseren Weg mit innovativen Produkten für die großen Pharmatrends und Erweiterungen unserer Kapazitäten unter anderem in Europa und den USA fortsetzen, um weiter profitabel zu wachsen", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "Wir freuen uns, dass wir als wachstumsorientiertes Unternehmen eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie ausschütten konnten. Auch für die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf High-Value-Solutions weiter erfolgreich wachsen", sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma. Tagesordnungspunkte erhalten hohe Zustimmungsquoten Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten fielen wie folgt aus: Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2023, mit 99,98 % der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zur vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns, unter anderem Ausschüttung einer Dividende von 0,15 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit 92,67 % der abgegebenen Stimmen

Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Eschborn zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie als Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen mit 85,77 % der abgegebenen Stimmen

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit 96,97 % der abgegebenen Stimmen

Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin mit 98,44 % der abgegebenen Stimmen

Bestätigung der Vergütung und des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats mit 99,77 % der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zur Änderung von § 17 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen Weitere Informationen und Dokumente zur Hauptversammlung von SCHOTT Pharma finden Sie auf der Investor Relations Website unter: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/events/hauptversammlung/ Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Über 4.600 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Millionen Euro. Kontakt Lea Kaiser

Corporate Communications Manager

Tel.: +49 6131 66 2422

E-Mail: lea.kaiser@schott.com

Jasko Terzic, CFA

Head of Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com



14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com