Auf eine spürbar gekürzte Dividende war boersengefluester.de eingestellt. Für die ohnehin kursgeplagten Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft KAP kommt es jedoch noch dicker. Von der Corona-bedingten Nullrunde zur Hauptversammlung (HV) im September 2020 einmal abgesehen: Erstmals seit 2002 wird KAP zur nächsten HV am 12. Juli 2024 nämlich eine Nullrunde bei der Ausschüttung vorschlagen. "Ziel ist es, ... The post KAP: Seltene Nullrunde appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...