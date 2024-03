NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der italienische Ölkonzern habe aktualisierte strategische Pläne bis 2027 veröffentlicht, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese könnten auf den ersten Blick enttäuschen. Das gelte insbesondere hinsichtlich der konservativen Prognosen für den operativen Barmittelzufluss und die Erträge im Geschäft mit Gas und Flüssigerdgas./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 09:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 09:51 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

