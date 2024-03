Wien (www.anleihencheck.de) - Laut aktuell vorliegenden Zahlen konnte in der Eurozone in der zweiten Jahreshälfte 2023 eine Rezession knapp vermieden werden, die gesamtwirtschaftliche Leistung hat weitgehend stagniert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Frühindikatoren für das erste Halbjahr 2024 würden bestenfalls auf ein geringfügiges Anziehen der Dynamik schließen lassen. Anders ausgedrückt: Ausgehend von einer schwachen Konjunkturlage sei die Wahrscheinlichkeit auf eine unmittelbare Verbesserung gering. Dennoch werde allgemein mit einer Erholung der Wirtschaft gerechnet. So würden Finanzmarktakteure, institutionelle Wirtschaftsbeobachter und auch private Wirtschaftsanalysten einen positiveren zukünftigen Wirtschaftsverlauf erwarten. Die Analysten der RBI schließen sich dieser weitverbreiteten Erwartungshaltung an, doch worauf begründet sich ihre sowie die allgemeine Hoffnung? ...

