© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Während der Bitcoin neue Allzeithochs erklimmt, hat sich die MicroStrategy-Aktie in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Anleger, die gegen den Titel wetten, schauen in die Röhre.Leerverkäufer, die auf einen Rückgang der Aktie von MicroStrategy gesetzt haben, haben im Jahr 2024 bereits Papierverluste von etwa 3,3 Milliarden US-Dollar angehäuft, berichtet Bloomberg und beruft sich dabei auf Daten von S3 Partners. Damit haben sich die Mark-to-Market-Verluste in den vergangenen zwölf Monaten auf mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar erhöht. Wenn die Aktien noch weiter steigen, besteht die Gefahr eines Short Squeezes, bei dem die Leerverkäufer gezwungen sein könnten, die Aktie zurückzukaufen, um ihre …