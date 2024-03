Im Rahmen eines strategischen Schachzugs hat sich die Altria Group jüngst von einem milliardenschweren Aktienpaket getrennt. Mit dem Geld will der US-Tabak-Riese nun eigene Aktien zurückkaufen und dadurch die Anzahl der ausstehenden Aktien reduzieren. Bei den Anlegern kommt dies am Donnerstagnachmittag gut an.Konkret hat Altria in Zuge einer strategischen Entscheidung Teile seiner Beteiligung am Getränkehersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...