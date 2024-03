Der Bitcoin hat am Donnerstagmorgen zunächst an die Rekordfahrt der letzten Wochen angeknüpft und nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com bei 73.750,07 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Im weiteren Tagesverlauf setzten aber wieder Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs am Nachmittag wieder unter die Marke von 71.000 Dollar gedrückt haben.Das Muster wiederholt sich: Auf neue Hochs beim Bitcoin folgt erst einmal ein mehr oder weniger ausgeprägter Dip. Die gute Nachricht für die Bullen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...