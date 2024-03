Rheinmetall kennt das Wort "Allzeithoch" gut

Werbung







Rheinmetall führt den starken Trend mit Rekordergebnissen fort. Die Prognosen für die Zukunft sind auch optimistisch.



Heute Morgen hat der deutsche Rüstungskonzern den Jahresbericht veröffentlicht. Das Unternehmen profitiert von den hohen Investitionen für Verteidigung, die aufgrund des Ukraine-Kriegs und Israel-Palästina-Konflikts jetzt in Europa durchgeführt werden. Besonders auffällig ist die 44-prozentige Steigerung des Auftragsbestandes. Der Konzern hat einen neuen Umsatzrekord von 7,2 Mrd. Euro erreicht, 12% mehr als in 2022. Das operative Ergebnis ist auch um 19% auf den Rekordwert von 918 Mio. Euro gestiegen.



Außerdem ist die Dividende um 32% erhöht worden. Für das aktuelle Jahr 2024 wird ein starkes Umsatzwachstum mit steigender Profitabilität erwartet. Laut Rheinmetall sollte der Konzernumsatz auf ein Niveau von rund 10 Mrd. Euro ansteigen, dies würde eine Steigerung von 30% im Vergleich zum letzten Jahr bedeuten. Der Markt hat heute mit Freude reagiert, die Aktie steigt mehr als 4% und ist wieder im Allzeithochbereich.









