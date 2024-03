© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Ist der Boom der künstlichen Intelligenz an der Wall Street eine Blase, die kurz vor dem Platzen steht? Mit dieser Frage ringen Anleger, seit Techaktien eine massive Marktrallye ausgelöst haben.Jeremy Grantham, der berühmte Investor, der in der Vergangenheit immer wieder Bärenmärkte vorausgesagt und den Dot-Com-Crash prognostiziert hat, gab am Dienstag eine negative Langzeitprognose für den Aktienmarkt ab. Er betrachtet die dramatische Rallye der Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz als Spekulationsblase. "Eine neue Blase innerhalb einer Blase wie dieser, selbst wenn sie sich auf eine Handvoll Aktien beschränkt, ist völlig beispiellos", schrieb er am Montag in einem Blogbeitrag, …