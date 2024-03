Bitcoin vor Sprung auf 83.000 $, während Green Bitcoin über 4,25 Mio. $ explodiert

Der Bitcoin Kurs konsolidiert oberhalb von 72.000 US-Dollar und setzt aktuell die aufwärtsgerichtete Trendbewegung fort. Mit einem kürzlich erreichten Allzeithoch über 73.500 US-Dollar hat der Bitcoin das nächste Kaufsignal generiert. Nun betreten wir weiterhin charttechnisches Neuland. Dennoch scheint kurzfristig auch eine Konsolidierung wünschenswert. Erfahrungsgemäß fallen Korrekturen nämlich heftiger aus, wenn zuvor eine parabolische Entwicklung stattfand. Für eine gesunde Marktstruktur dürften Gewinnmitnahmen somit vonnöten sein.

Nun sieht jedoch der führende Analyst Ali Martinez zunächst ein weiteres bullisches Kursziel. So könnte der Bitcoin Kurs erst auf 83.000 US-Dollar steigen.

Während der Bitcoin also bullisch tendiert, baut auch Green Bitcoin (GBTC) Momentum auf. Der Presale explodierte jetzt auf 4,25 Millionen US-Dollar. Bei einer aktuellen Staking-Rendite von 118 Prozent und einer starken Staking-Ratio von 63 Prozent spricht vieles für eine nähere Analyse von Green Bitcoin.

Bitcoin Rallye auf 83.000 $?

According to the Bitcoin MVRV Pricing Bands, the next key price target for $BTC is $83.035! pic.twitter.com/Qc8QA62LmZ - Ali (@ali_charts) March 12, 2024

Laut den Bitcoin MVRV Pricing Bands liege das nächste wichtige Preisziel für Bitcoin (BTC) laut Analysten bei 83.035 US-Dollar. Der MVRV (Market Value to Realized Value) ist ein Indikator, der das Verhältnis zwischen der Marktkapitalisierung (Market Value) und dem realisierten Wert (Realized Value) von Bitcoin vergleicht. Der realisierte Wert berechnet sich durch die Bewertung jedes Bitcoins zum Zeitpunkt seiner letzten Bewegung, im Gegensatz zur Marktkapitalisierung, die alle Bitcoins zum aktuellen Marktpreis bewertet. Dieser Indikator hilft Analysten dabei, Über- und Unterbewertungen von Bitcoin zu identifizieren. Denn der Indikator gibt Aufschluss darüber, ob der aktuelle Preis über oder unter dem Wert liegt, den langfristige Investoren typischerweise dem Netzwerk beimessen. Ein MVRV-Wert über 1 deutet darauf hin, dass der Marktpreis möglicherweise überbewertet ist, während ein Wert unter 1 eine Unterbewertung signalisieren könnte.

Die Prognose eines Preises von 83.035 US-Dollar basiert auf der Analyse dieser Pricing Bands und deutet somit eine weitere Upside in der aktuellen Marktphase an.

Bullisch! Green Bitcoin explodiert auf 4,25 Millionen US-Dollar

Im Zuge des wachsenden Interesses an Bitcoin und dessen Erfolg sehen sich Bitcoin-affine Projekte im Altcoin-Bereich mit verstärkter Aufmerksamkeit konfrontiert. Green Bitcoin hebt sich in diesem Kontext durch die innovative Idee eines Vorhersage-Wettbewerbs hervor, der über 4,25 Millionen US-Dollar im Presale generiert hat. Durch das Predict-to-Earn-Modell bietet es marktkundigen Investoren die Chance, auf unterhaltsame Weise ein passives Einkommen zu erzielen.

Mehr über Green Bitcoin erfahren

Derzeit bietet sich die Gelegenheit, frühzeitig zu investieren, um von Buchgewinnen und hohen Staking-Renditen zu profitieren. Da historisch gesehen neue Höchststände bei Bitcoin oft eine Altcoin-Saison einläuten, erscheint Green Bitcoin eine vielversprechende Option.

Mit Anmeldeboni für Token von bis zu 20 Prozent und einem bereits erzielten Presale-Volumen von über 4 Millionen US-Dollar steht die nächste Preiserhöhung an, was Early-Adoptern bei jetzigem Einstieg die Chance auf maximale Gewinne bietet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.