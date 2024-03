Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat in diesen Tagen eine Kehrtwende vollzogen. Die Norweger konnte nun verkünden, dass sie Geld einsammeln werden - Geld aus dem US-Energieministerium. Die Börsen haben bis dato gar nicht erkannt, welch brisante Nachricht da an den Markt gekommen ist. Der Kurs der Aktie konnte sich am Donnerstag lediglich um ca. 3,8 % aufwärts schieben. Nel Asa [...]

