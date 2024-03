DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - DAX gibt Gewinne nach Rekordhoch ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten war auch am Donnerstag unverändert gut. Auf Rekordjagd zeigte sich einmal mehr der deutsche Aktienmarkt, der DAX schraubte sein Allzeithoch auf 18.039 Punkte nach oben. Nachdem Anschlusskäufe fehlten und die Wall Street leichter startete setzten Gewinnmitnahmen ein. Hier belasteten die Erzeugerpreise, die höher als erwartet ausfielen und damit einen weiteren Hinweis lieferten, dass die letzte Meile zum Erreichen des Inflationsziels der US-Notenbank die schwierigste ist.

Der DAX gab in der Folge die Gewinne wieder ab und verlor 0,1 Prozent auf 17.942 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 fiel ebenfalls um 0,1 Prozent auf 4.993 Punkte. Während der Euro-Stoxx-50 noch immer seinem Rekordhoch aus der Technologie-Blase zur Jahrtausendwende hinterherläuft, notierte der breite Stoxx-Europe-600 im Tagesverlauf ebenfalls auf einem Allzeithoch. Die Anleihemärkte kamen mit den US-Daten am Nachmittag leicht unter Druck.

Rheinmetall nach Zahlen auf Allzeithoch

Zudem liefert einmal mehr die Berichtssaison die Impulse. Die Aktie von Rheinmetall hat seit Jahresbeginn gut 50 Prozent zugelegt. Sie kletterte am Berichtstag auf ein neues Allzeithoch und schloss mit einem Plus von 5,3 Prozent. Positiv wurde der Ausblick gewertet. Im neuen Jahr peilt der Autoteile- und Rüstungslieferant einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro an, die operative Ergebnismarge soll dann bei rund 12,8 Prozent liegen. "Die Perspektiven bleiben günstig", so ein Marktteilnehmer.

Während Eon (+2,7%) momentan einen guten Lauf haben, wurden RWE (-3,5%) nach Zahlen abgestraft. Hier belastete der Strompreisverfall. Das Thema dürfte nach Einschätzung der Analysten der DZ Bank noch einige Zeit auf der Kursentwicklung lasten.

Für die BMW-Aktie ging es nach ersten Eckpunkten für das Schlussquartal 2023 um 3,0 Prozent nach unten. Die Analysten von Jefferies verwiesen auf die etwas schwächer als erwartet ausgefallene Auto-Marge, die 2 Prozent unter dem Konsens liegt.

Lanxess und Swiss Life unter Druck

Die Zahlen für 2023 von Lanxess (-6,5%) fielen wie erwartet schwach aus. Auch das vierte Quartal brachte laut den Analysten von Warburg keine Besserung. Der Ausblick auf ein EBITDA vor Sondereinflüssen von "moderat über dem Krisenergebnis von 2023, aber immer noch deutlich unter normalen Niveaus" impliziere eine klare Enttäuschung.

Die RTL Group (-7,4%) hatte im vergangenen Jahr mit schwachen Werbeeinnahmen zu kämpfen. Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis (+25,2%) soll übernommen werden. Der Finanzinvestor KKR bietet 17,50 Euro je Aktie. Das sorgte für Fantasie in dem Sektor, PNE legten um 3,1 Prozent zu.

In Zürich gaben Swiss Life 5,3 Prozent ab. Zwar spricht unter anderem die hohe Dividendenrendite von 5 Prozent für die Aktie. Allerdings liegen die Einnahmen unter den Erwartungen. Das Gebührenaufkommen der Swiss Life ist laut Citi vor allem aufgrund reduzierter Beiträge von Vermögensverwaltern hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Die Aktien von Anheuser-Busch Inbev (-4,8%) kamen mit der Nachricht unter Druck, dass das Tabakunternehmen Altria beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Anteils am Brauerei-Konzern zu verkaufen. Insgesamt sollen 35 Millionen AB InBev-Aktien verkauft werden und mit den Erlösen eigene Aktien zurückgekauft werden. Der Verkauf des Anteils sollte nicht überraschen - Barron's hatte bereits im vergangenen Jahr die Möglichkeit angedeutet. Altria hält derzeit insgesamt einen Anteil von etwa 10 Prozent an AB InBev oder 197 Millionen Aktien.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.993,12 -7,43 -0,1% +10,4% Stoxx-50 4.396,89 -2,84 -0,1% +7,4% Stoxx-600 506,40 -0,93 -0,2% +5,7% XETRA-DAX 17.942,04 -19,34 -0,1% +7,1% FTSE-100 London 7.743,15 -29,02 -0,4% +0,5% CAC-40 Paris 8.161,42 +23,84 +0,3% +8,2% AEX Amsterdam 858,75 -1,58 -0,2% +9,1% ATHEX-20 Athen 3.419,47 +43,69 +1,3% +9,5% BEL-20 Bruessel 3.691,85 -36,64 -1,0% -0,4% BUX Budapest 64.988,33 -612,30 -0,9% +7,2% OMXH-25 Helsinki 4.388,94 -31,88 -0,7% -1,7% ISE NAT. 30 Istanbul 9.434,25 -12,79 -0,1% +17,6% OMXC-20 Kopenhagen 2.751,08 +32,90 +1,2% +20,5% PSI 20 Lissabon 6.110,35 -54,82 -0,9% -5,3% IBEX-35 Madrid 10.490,50 -70,00 -0,7% +3,8% FTSE-MIB Mailand 33.786,18 -99,25 -0,3% +11,2% OBX Oslo 1.195,00 +0,22 +0,0% +0,1% PX Prag 1.486,64 +3,06 +0,2% +5,1% OMXS-30 Stockholm 2.527,85 +0,39 +0,0% +5,4% WIG-20 Warschau 2.412,33 +4,02 +0,2% +3,0% ATX Wien 3.394,38 -7,29 -0,2% -0,7% SMI Zuerich 11.720,70 -69,76 -0,6% +5,2% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:40 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0886 -0,6% 1,0939 1,0945 -1,4% EUR/JPY 161,33 -0,3% 161,79 161,68 +3,7% EUR/CHF 0,9615 -0,1% 0,9624 0,9607 +3,6% EUR/GBP 0,8539 -0,2% 0,8551 0,8553 -1,6% USD/JPY 148,19 +0,3% 147,90 147,73 +5,2% GBP/USD 1,2748 -0,4% 1,2793 1,2798 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2004 +0,1% 7,1972 7,1922 +1,1% Bitcoin BTC/USD 71.283,13 -2,4% 73.546,62 72.709,89 +63,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,48 79,72 +2,2% +1,76 +12,6% Brent/ICE 85,39 84,03 +1,6% +1,36 +11,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,515 24,63 +7,7% +1,89 -22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.159,51 2.174,73 -0,7% -15,23 +4,7% Silber (Spot) 24,80 25,03 -0,9% -0,23 +4,3% Platin (Spot) 930,05 943,28 -1,4% -13,23 -6,2% Kupfer-Future 4,04 4,06 -0,5% -0,02 +3,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

