Die Geschäfte im E-Auto-Sektor laufen derzeit eher schleppend, was Volkswagen im Besonderen zu spüren bekommt. Den Wolfsburgern fehlt im elektrischen Segment ein echter Verkaufsschlager und nach dem Wegfall staatlicher Subventionen ist zuletzt das Interesse an Verbrennern wieder gestiegen. Noch dazu fallen die Preise für gebrauchte Stromer teilweise ins Bodenlose, was auch das Interesse an Neuwagen abschwächt.Anzeige:Trotz dieser Entwicklung will Volkswagen (DE0007664039) im laufenden Jahr eine große Offensive wagen, bei der rund 30 neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...