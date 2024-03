DJ Vonovia erhöht Dividende - neue Dividendenpolitik ab Gj 2024

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia will für 2023 eine um 5 Cent höhere Dividende von 0,90 Euro je Aktie zahlen. Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, soll künftig die Dividendenpolitik auf eine neue Basis gestellt werden. Erstmals ab 2024 soll der Dividendenvorschlag nicht mehr an den Group FFO nach Dritten gekoppelt sein, sondern an das bereinigte Vorsteuerergebnis (adj EBT) plus die überschüssige Liquidität aus dem Operating Free Cash Flow (OFCF).

Angestrebt sei "eine jährliche Ausschüttung von 50 Prozent des Adj. EBT plus überschüssige Liquidität". Ermittelt werden soll dies als Dreijahresdurchschnitt aus dem OFCF nach Abzug des Eigenkapitalanteils für das rentierliche Investitionsprogramm.

Das Vonovia-Management zeigte sich überzeugt, das die neue Dividendenpolitik die Aktionäre angemessen am Kerngeschäft beteiligt und gleichzeitig "eine stabile Innenfinanzierung des rentierlichen Investitionsprogramms" ermöglicht.

