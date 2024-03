© Foto: Sina Schuldt/dpa



Folker Hellmeyer, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG, fällt im Interview mit wallstreetONLINE ein durchwachsenes Urteil über die globale und deutsche Wirtschaft.Trotz des weltwirtschaftlichen Aufschwungs und der Stärke der deutschen Exportindustrie, sieht er Grund zur Sorge: Ein Großteil der DAX-Unternehmen ist in ausländischer Hand, wodurch Deutschland wesentliche Dividendenrenditen an das Ausland verliert. Hellmeyer sieht aber auch die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt kritisch. Trotz neuer Jobs sieht er im Kleingedruckten des Jobs-Report Zeichen von Stress. Die Bundesregierung fordert Hellmeyer auf, aus den strategischen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Insbesondere mahnt er die Politik, …