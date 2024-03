Seoul, Südkorea, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -- Beibehaltung des Frontgrill-Designs bei gleichzeitiger Minimierung des Luftwiderstands, wodurch die Reichweite um ca. 20 km erhöht wird- Überwindet die Uniformität des Designs von Elektrofahrzeugen und erhöht die Marktfähigkeit ... Geeignet für SUVs und CUVs- Automatische Entnahme des Ladegeräts und Schließen der Kappen/Deckel ... Elektrifizierung und autonomes Fahren mit einer "Gesamtlösung" anstrebenDer harte globale Wettbewerb beschleunigt den Beginn des Zeitalters der Elektrofahrzeuge (EV) durch die Verbesserung der Effizienz des Stromverbrauchs (ECE). Neben der grundsätzlichen Herausforderung, die Batterieleistung zu verbessern, werden laufend verschiedene andere Ansätze erforscht, wobei auch die Verbesserung der aerodynamischen Leistung zur Verringerung des Luftwiderstands an Bedeutung gewinnt.Hyundai Mobis (KRX 012330) gab am 14. Mai bekannt, dass es ein "Integriertes Vorderseitenmodul" entwickelt hat, das das traditionelle Design des Kühlergrills beibehält und gleichzeitig den Luftwiderstand reduziert und die Designvielfalt sichert. Die Vorderseite bezieht sich auf den vorderen Teil des Fahrzeugs, wo sich die Leuchten, der Kühlergrill und die Motorhaube befinden.Hyundai Mobis hat verschiedene Spitzentechnologien in dieses integrierte Modul integriert, darunter ein aerodynamisches System, das den Luftwiderstand reduziert und die ECE verbessert. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören ein LiDAR, das nur während der Fahrt nach außen ragt, um das Design und die Sensoren zu schützen, sowie eine automatische Ladegerät-Rückholfunktion, die das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs zurückholt.Diese nächste Generation von Elektroautos wird als bahnbrechendes Beispiel für die Verbesserung von Leistung, Design und Komfort und die Konstruktion der Fahrzeugfront als Gesamtpaket gepriesen.Ein dreifaches Upgrade in Bezug auf die Verbesserung der Reichweite, die Marktfähigkeit des Designs und den LadekomfortDas markanteste Merkmal ist ein System, das Teile wie den Kühlergrill und die Motorhaube automatisch öffnet und schließt, wodurch der Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten verringert und der ECE-Wert verbessert wird. Dieses System, das den Einlass von Außenluft und den Auslass von Luft nach dem Wärmeaustausch ermöglicht, verbessert die Effizienz der Batteriekühlung und kontrolliert den Luftstrom. Dieses kombinierte aerodynamische System verlängert die Reichweite des Elektrofahrzeugs um etwa 20 km.Elektrofahrzeuge haben in der Regel ein stromlinienförmiges Design, bei dem der Luftwiderstand durch den Wegfall des Kühlergrills verringert wird, was zu einem einigermaßen einheitlichen Erscheinungsbild bei Elektrofahrzeugen für den Personenverkehr führt. Der Hyundai Mobis unterscheidet sich durch die Beibehaltung des traditionellen Kühlergrill-Designs bei gleichzeitiger Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften. Außerdem hat die Integration von Designelementen wie LED-Beleuchtung die Marktfähigkeit verbessert. Diese Technologie ist besonders vorteilhaft für SUV- und CUV-Elektrofahrzeuge, bei denen das Absenken der Fahrzeughöhe eine Herausforderung darstellt.Technologien wurden auch eingesetzt, um die Kohäsion des Designs zu verbessern, indem externe Verunreinigungen und Auswirkungen auf die Sensoren verhindert werden. Das LiDAR, das bei Nichtgebrauch im Kühlergrill verborgen ist, ragt nur während der Fahrt heraus, wodurch sowohl der Schutz des LiDAR als auch eine Verbesserung der Marktfähigkeit des Frontdesigns des Fahrzeugs erreicht wird.Ein weiteres herausragendes Merkmal ist das halbautomatische Ladesystem. Durch einfaches Einstecken des Ladegeräts wird der Vorgang eingeleitet, und nach Abschluss des Ladevorgangs werden das Ladegerät wieder entnommen und die Kappe bzw. der Deckel des Ladebereichs automatisch geschlossen. Diese Funktion verringert die Unannehmlichkeiten, die der Benutzer während des Ladevorgangs zu bewältigen hat, und stellt eine kostengünstigere Alternative als Laderoboter dar.Hyundai Mobis erfindet sich neu als Anbieter von Mobilitätslösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, und konzentriert sich dabei auf die Kerntechnologien der zukünftigen Mobilität, wie Elektrifizierung, autonomes Fahren und IVI. Das Unternehmen intensiviert seine Bemühungen um die Erschließung ausländischer Märkte und die Ausweitung seines Auftragsbestandes. Im vergangenen Jahr erhielt es Aufträge in Höhe von 9,22 Mrd. USD von globalen Automobilherstellern und beschleunigte damit seine langfristige Wachstumsstrategie.Medienkontakt:Choon Kee Hwang:ckhwang@mobis.comMyong Sun Song:sms@mobis.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2362581/The_Integrated_Front_Face_Module_developed_Hyundai_Mobis.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-stellt-losungen-fur-elektrofahrzeuge-vor-die-effizienz-design-und-komfort-des-stromverbrauchs-verbessern-302089797.htmlOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5735618