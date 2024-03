Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat ihre Riesenrakete Starship zum dritten Mal in Richtung Weltraum geschickt - erstmals erreichte sie Orbitalgeschwindigkeit. Obwohl die Rakete wieder nicht heil am Boden ankam, gilt der Testflug als großer Erfolg. Um 14:25 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es soweit: Die insgesamt 120 Meter hohe SpaceX-Rakete Starship hob wie geplant vom Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas ab und startete in Richtung ...

