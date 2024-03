Donnerstag, 14. März Pi Day. An der Wiener Börse tut sich heuer bisher nicht so viel, daher war heute die Mathematik-Ablenkung meine grosse Herausforderung. Ich wollte den tagesaktuellen Podcast für die Wiener Börse Party https://boerse-social.com/2024/03/14/wiener_borse_party_609_verbund_hat_12_mrd_fur_den_bund_und_praferenz_fur_den_bond_am_pi_day_eine_valneva-spekulation nämlich exakt um 1:59:26 Uhr pm rausbringen, was auch gelungen ist. Fertig war das Ding schon ca. 30 Minuten früher, aber Nerd ist Nerd und Podcast muss wegen Nerd warten.. Das kommt so: Am 14.3. feiern Mathematiker um "3/14 1:59:26 pm", damit hat man Pi bis zur siebenten Nachkommastelle geehrt. Der Pi-Tag wird traditionell mit dem Verzehr von kreisförmigen Kuchen begangen (im ...

