7 nachhaltige Kryptowährungen mit größtem Potenzial

Während bei einigen Kryptowährungen noch die Diskussionen über die Auswirkungen auf Klima und Umwelt anhalten, gibt es andere, welche einen revolutionären Einfluss im Bereich der Nachhaltigkeit haben. Sie positionieren sich an der vielversprechenden Schnittstelle zwischen der bahnbrechenden dezentralen Blockchain-Technologie und dem an Bedeutung gewinnenden Markt der Nachhaltigkeit, um das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Welche 7 nachhaltigen Kryptowährungen dabei das größte Potenzial haben, erfahren Sie hier!

Green Bitcoin

Der neue Green Bitcoin ersetzt das energieintensive Proof-of-Work-Konsensverfahren, welches Miner für die Verifizierung der Transaktionen benötigten, durch ein stromsparendes Proof-of-Stake-Verfahren. Auf diese Weise wird pro Überweisung 34.500-mal weniger Strom benötigt, als es bei Bitcoin der Fall ist. Zudem erhalten stattdessen die Tokeninhaber Belohnungen für das Halten der Coins.

Darüber hinaus bietet Green Bitcoin das innovative Predict-to-Earn, bei welchem die Teilnehmer durch korrekte Preisprognosen beim Staking einen Bonus von bis zu 100 % verdienen können. Ansonsten erhalten die Staker zu Beginn noch eine höhere Rendite von 116 % pro Jahr. Durch die Verlängerung des Sperrzeitraums kann diese bei einer Woche um 5 %, bei einem Monat um 10 % und bei sechs Monaten um 15 % gesteigert werden.

eTukTuk

eTukTuk ist eine nachhaltige Kryptowährung, welche nicht nur im digitalen Raum, sondern vor allem auch im echten Leben nutzbar ist. Denn über das Fundraising werden die über 5 Jahre perfektionierten eTukTuks sowie die nachhaltigen und nahtlosen Ladestationen finanziert. Dabei wird der native Token innerhalb des Ökosystems für die Ladestationen, Fahrgäste, Fahrer und Staker benötigt.

Bei Tuk Tuks handelt es sich um einen im Bereich der Elektromobilität bisher noch missachtete Nische. Denn weltweit gibt es 270 Millionen von ihnen, wobei sie vorwiegend in Entwicklungsländern aufgrund der niedrigen Kosten beliebt sind. Die innovativen Fahrzeuge von eTukTuk können bemerkenswerte 78 % der Produktionskosten einsparen, was eine enorme Verbreitung begünstigt. Zudem werden die Ladestationen mithilfe der Regierung von Sri Lanka gebaut.

Dogecoin20

Der neue Memecoin Dogecoin20 soll eine Verbesserung des populärsten Memecoins DOGE darstellen, welcher eine Marktkapitalisierung von bis zu 89,08 Mrd. USD erzielen konnte. Allerdings hat Dogecoin bisher noch einen mangelhaften Nutzen und keine Anreize für langfristige Investoren. Dies soll sich nun durch den optimierten Dogecoin20 ändern, welcher das umweltfreundliche Staking einführt.

Auch wenn Dogecoin durch ein Upgrade seinen CO2-Verbrauch um 25 % reduzieren konnte, so verwendet er dennoch das energieintensive PoW-Verfahren. Dies ändert sich nun jedoch und soll den beliebtesten Memecoin umweltfreundlich machen. Demnach vermuten einige, dass der verbesserte Dogecoin20 eine ähnlich spektakuläre Entwicklung, wie DOGE haben könnte, der seit seinem Start um 31.214 % zulegen konnte. Noch bietet die nachhaltige Kryptowährung für schnelle Investoren eine Staking-Rendite von 42.783 %.

Solana

Solana ist eine Layer-1-Blockchain, welche wie Ethereum dezentrale Anwendungen, NFTs, Coins und mehr ermöglicht. Im Bereich der Nachhaltigkeit zeichnet sie sich vor allem durch die Echtzeit-Verfolgung ihrer Umweltauswirkungen, was ein Novum in der Kryptowelt war. Ebenso arbeitet das Team an der Minderung des CO2-Fußabdrucks, wobei das Ziel bei Netto-Null liegt. Dies ist auch der Grund, weshalb Solana von Green Crypto Research mit einem A als sehr umweltfreundlich bewertet wird.

Ebenso wurde die Blockchain besonders energieeffizient gestaltet, da eine Transaktion nur 636 Joule benötigt. Anstelle von Proof-of-Work wird ein Proof-of-Stake zusammen mit einem Proof-of-History verwendet. Somit soll zudem das Blockchain-Trilemma behoben sowie eine Layer-1 ermöglicht werden, die keinerlei Layer-2s für die Skalierung benötigt, wie es bei etwas Ethereum der Fall ist. Schon jetzt hat sie den DeFi-Marktführer ETH in einigen Aspekten wie der Transaktionsanzahl übertroffen und gilt als eine der besten Layer-1s mit dem größten Potenzial.

IOTA

Im Unterschied zu den meisten anderen Blockchains verwendet IOTA einen sogenannten Tangle. Dieses Design ermöglicht, dass unterschiedliche Geräte untereinander kommunizieren können, ohne dass ein Krypto-Miner benötigt wird. Stattdessen können auch kleine Geräte mit einer begrenzten Berechnungsleistung die Transaktionen der Blockchain verifizieren. Dies macht IOTA hervorragend geeignet im Bereich des Internet of Things.

Denn bei diesem stehen die unterschiedlichen Geräte in beispielsweise einem Smarthome in einem stetigen Austausch. Eine Transaktion von IOTA benötigt dabei nur 0,00678 Joule, was so viel ist, wie eine Lichterkette für einen Weihnachtsbaum in 1 Sekunde benötigt. Mithilfe von GoShimmer soll IOTA lediglich auf den Jahresstromverbrauch eines Einpersonenhaushalts in Deutschland kommen. Damit ist IOTA eine der nachhaltigsten Kryptowährungen.

Algorand

Die nachhaltige Kryptowährung Algorand ist darauf ausgerichtet, einen minimal ökologischen Fußabdruck zu erreichen. Bereits zu Beginn wurde die Blockchain besonders umweltfreundlich konzipiert und ein CO2-negatives Netzwerk erschaffen. Im Unterschied zu anderen Blockchains wird mithilfe von Algorand sogar Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entfernt. Dabei fördert das Projekt seinen sozialen Einfluss und Umweltschutzinitiativen. Zudem werden innovative Lösungen unterstützt, welche die Umwelt- und Klimaprobleme beheben sollen.

Um seine Ambitionen zu untermauern hat Algorand eine Partnerschaft mit ClimateTrade aufgebaut. Dies ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Rückverfolgbarkeit von CO2-Emissionen. Somit soll auch künftig dafür gesorgt werden, dass die Blockchain stets klimaneutral bleibt. Alle durch die Nutzung entstandenen Emissionen werden dann mit den Partnern durch Käufe von CO2-Zertifikaten wiederum ausgeglichen. Somit wird Algorand zu einer der umweltfreundlichsten Kryptowährungen.

Hedera Hashgraph

Auch die Blockchain von Hedera Hashgraph verwendet einen besonderen Konsensmechanismus. Der sogenannte Hashgraph ist im Unterschied zu traditionellen Konsensverfahren besonders energieeffizient. Denn pro Transaktion werden lediglich 0,001 kWh benötigt. Dies macht Hedera 250.000-mal energieeffizienter als Bitcoin. Überdies können damit auch andere traditionelle Zahlungsanbieter wie beispielsweise Visa in Bezug auf Energieeffizienz und Transaktionsgeschwindigkeit in den Schatten gestellt werden.

Zudem unterstützt die HBAR Foundation der nachhaltigen Kryptowährung grüne Projekte, welche auf der Blockchain entwickelt werden. Diese erhalten über die Stiftung Zuschüsse und andere Hilfe, um somit zu einer insgesamt nachhaltigeren Blockchainumgebung beizutragen. Zu einigen dieser Projekte zählen beispielsweise die Energie-Handelsplattform Verde Block, das CO2-Ökosystem Tamuwa und das Peer-to-Peer-Energietransaktionssystem Power Transition.

