Krypto-Experte: So weit können die Top Coins steigen

Die bullishe Stimmung am Kryptomarkt führt auch dazu, dass sich die Kursziele, die Analysten für die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aussprechen, überschlagen. Während man ein Bitcoin Kursziel von 100.000 Dollar noch vor kurzem für eine Träumerei gehalten hat, scheint das inzwischen fast schon unausweichlich. Einige geben sogar Prognosen ab, dass der Bitcoin-Kurs bis zum Ende des nächsten Jahres auf über 500.000 Dollar steigen könnte. Aber auch andere bekannte Coins könnten noch ordentliche Renditen einbringen, die teilweise weit höher liegen als bei Bitcoin.

Ethereum, LINK, Solana und DOT

Ash Crypto ist vielen im Krypto-Universum ein Begriff. Auf X hat der Web3-Enthusiast über eine Million Follower und genießt damit auch ein gewisses Ansehen. Neben einer bullishen Bitcoin-Prognose teilt er auch seine Einschätzung für Ethereum, Chainlink, Solana und Polkadot mit seinen Followern, die seiner Meinung nach alle noch um ein Vielfaches steigen können.

Während das Kursziel für Bitcoin mit 120.000 Dollar eher konservativ ausfällt und inzwischen von vielen Experten deutlich höher geschätzt wird, sieht Ash Crypto Ethereum (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, schon bald bei 12.000 Dollar. Derzeit liegt der ETH-Kurs knapp unter 4.000 Dollar, sodass hier also noch Gewinne von mehr als 200 % möglich wären, wenn das Szenario eintritt.

Für Solana sieht der Analyst noch deutlich höheres Gewinnpotenzial. Hier wird das Kursziel auf 1.200 Dollar geschätzt, was sich mit der Annahme einiger Marktbeobachter deckt, dass Solana in diesem Bullrun die Marktkapitalisierung von Ethereum im vorigen Bullrun erreichen könnte. Damit hätte SOL vom aktuellen Kursniveau von 167 Dollar noch viel Luft nach oben.

(SOL Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Auch für Polkadot sieht Ash Crypto ein enormes Wachstumspotenzial. DOT notiert aktuell knapp unter der 12 Dollar Marke und kann seiner Meinung nach auf 120 Dollar steigen. Das größte Potenzial sieht der Analyst aber in Chainlink (LINK). Link notiert aktuell bei 21 Dollar und hatte sein Allzeithoch knapp unter der 50 Dollar Marke. Hier hält Ash Crypto ein Kursziel von 1.200 Dollar für machbar.

Welche der Prognosen am Ende tatsächlich eintreffen werden, weiß natürlich jetzt noch niemand. Sicher ist, dass bei Bitcoin, Ethereum und Solana die meisten Experten von ähnlichen Schätzungen ausgehen. Ein Anstieg um das 10-fache scheint bei Coins aus den Top 20 also durchaus machbar zu sein. Noch deutlich höhere Renditen können Kryptowährungen mit niedrigerer Marktkapitalisierung einbringen. Derzeit setzen Investoren vermehrt auf den neuen Green Bitcoin ($GBTC), da hier erwartet wird, dass der Kurs schon in Kürze explodieren könnte.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Investoren setzen mit 4,4 Millionen Dollar auf Green Bitcoin

Green Bitcoin ($GBTC) ist eine neue Kryptowährung, die auf Ethereum basiert und damit die Vorteile zweier Welten in einem Projekt vereint. $GBTC profitiert sowohl von der Reichweite der Marke Bitcoin, wie die meisten Coins, die an BTC angelehnt sind, als auch von den zahlreichen Möglichkeiten von Ethereum. Als ERC-20-Token unterliegt Green Bitcoin dem Proof of Stake-Mechanismus zur Konsensfindung und ist damit nicht nur umweltfreundlicher als Bitcoin, sondern bringt denjenigen, die ihre Token staken, auch eine Staking-Rendite.

(Green Bitcoin ICO - Quelle: Green Bitcoin)

Die $GBTC-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von mehr als 4,4 Millionen Dollar innerhalb kürzester Zeit gekauft haben. Während des Vorverkaufs wird der Preis bereits mehrfach angehoben, was frühen Käufern schon einen Buchgewinn bis zum Launch einbringt. Die hohe Nachfrage während des Presales legt die Vermutung nahe, dass es nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, wobei in optimistischen Szenarien eine Rendite von mehr als 2.000 % möglich sein könnte. Da der Vorverkauf auf weniger als 10 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte dieser schon bald wieder enden und $GBTC bald an den Kryptobörsen gelistet werden.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.