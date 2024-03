Bitcoin-Kurs kennt kein Limit, solange immer mehr Geld gedruckt wird

Die aktuelle Rallye am Kryptomarkt führt wieder viele zu der Frage, ob mit einem Wert von mehr als 70.000 Dollar pro Bitcoin bereits der Höchststand erreicht ist und falls nicht, wie weit der Kurs dann noch steigen kann. Optimistische Schätzungen gehen inzwischen von mehr als 500.000 Dollar in den nächsten 2 Jahren aus. Einige Experten gehen sogar noch weiter und sprechen davon, dass ein Bitcoin bald eine Million Dollar kosten kann. Ist das wirklich noch realistisch und wann muss eigentlich Schluss sein?

Unendliche Kurssteigerung möglich?

Um einschätzen zu können, wie weit der Bitcoin-Kurs steigen kann, sollte man zuerst verstehen, warum der Preis überhaupt so stark gestiegen ist. Bitcoin löst die Probleme, die es bei Fiatwährungen gibt. Keine Zentralbank, keine Regierung und kein Land kann nach Belieben mehr Bitcoin drucken, um seine Schulden zu tilgen oder weiterhin Politik machen zu können. Vor allem in den letzten Jahren hat man deutlich gesehen, dass es inzwischen gängige Praxis ist, die Geldmenge zu erhöhen, wenn man gerne noch einen Krieg finanzieren würde, der nicht ins Haushaltsbudget passt, eine Pandemie dazwischen kommt, die Milliarden Dollar von Staatshilfen verschlingt oder andere Herausforderungen bevorstehen.

(Geldmenge in den USA seit 1960 - Quelle: Boerse.de)

Seit es keinen Goldstandard mehr gibt und es für die Währung, die ausgegeben wird, keinen Gegenwert mehr geben muss, findet man aus dieser Vorgehensweise scheinbar nicht mehr heraus. Allein in den letzten 10 Jahren hat sich die Geldmenge in den USA mehr als verdoppelt. Das erhöht die Inflation, was wiederum dazu führt, dass man noch mehr Geld braucht, um die Inflation zu kompensieren. Eine Abwärtsspirale, wie sich herausstellt.

Bitcoin has no top because fiat has no bottom.



Check out the 2nd article in our 10 Steps to Self Sovereignty with @BitcoinMagazine!https://t.co/VejkLLUDeR https://t.co/u2dCePzRsP - Ledger (@Ledger) March 14, 2024

Dass nicht nur der Bitcoin-Kurs dadurch theoretisch ins Unermessliche steigen kann, sieht man auch an allen anderen Beispielen. Jede Generation erzählt der nächsten, wie günstig man damals noch alles einkaufen konnte. Auch eine Inflation, die dem Zielwert von 2 % entspricht, bedeutet eben, dass alles im Durchschnitt pro Jahr um 2 % teurer wird. Manche Güter mehr, manche weniger.

Das spielt den Finanzmärkten in die Karten und führt auch dort zu immer neuen Allzeithochs. Da Bitcoin dieses Problem löst und man nicht einfach in die Ausgaberate neuer Coins eingreifen kann, kann der Kurs in der Theorie also noch leicht um ein Vielfaches steigen. Genauso verhält es sich auch bei Gold, wie die letzten Jahre gezeigt haben.

(Goldpreis Entwicklung seit 1980 - Quelle: Gold.de)

Kann Bitcoin Gold überholen?

Genau wie Bitcoin ist auch Gold nur begrenzt verfügbar. Wenn ein Teil der Gleichung nur begrenzt verfügbar ist, während man das Mittel, das man gegen dieses Gut eintauschen will, nach Belieben erhöht werden kann, ist klar, dass der Wert des begrenzten Guts in dieser Währung nur immer weiter steigen kann. Das ist bei Gold nicht anders als bei Bitcoin, da sich auch Bitcoin immer mehr als Wertspeicher und als Rohstoff durchsetzt. Dennoch hat das "digitale Gold" noch viel Spielraum nach oben, wenn es darum geht, physisches Gold einzuholen.

(Top Assets nach Marktkapitalisierung - Quelle: Companiesmarketcap)

Gold kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 14 Billionen Dollar, während es bei Bitcoin knapp 1,4 Billionen Dollar sind. Der Bitcoin-Kurs könnte bei gleichbleibenden Goldkurs also noch um mehr als das 10-fache steigen, um die Nummer eins zu überholen. Wenn man bedenkt, dass Bitcoin "das praktischere Gold" ist, weil man in Zeiten, in denen eine Währung versagt, wie es derzeit in Argentinien und vielen Teilen der Welt beobachtet werden kann, mit Bitcoin leichter über die Runden kommen kann als mit Gold, könnte Bitcoin auf jeden Fall früher oder später an die Spitze kommen.

