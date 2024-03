Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa kann frohlocken: Die Norweger erhalten von den USA - dort vom Energieministerium - erhebliche Subventionen. 75 Millionen Dollar fließen für den Bau einer Fabrik in Michigan - das ist ein Zeichen. Die Aktie konnte sich aus dem herrschenden Abwärtstrend indes noch nicht befreien. Fast 4 % Plus am Donnerstag schöpfen die aktuelle Dimension dieser Subvention wohl noch immer nicht aus. Nel [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...