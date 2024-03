FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Bürgerrat:

"Es reicht ein Blick auf die Umfragewerte für die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), um festzustellen, dass die Unzufriedenheit mit der Politik zunimmt. Immer mehr Menschen fühlen sich machtlos. (...) Mit seiner Kernforderung, dem kostenlosen Mittagessen in Schulen und Kitas, hat der erste Bürgerrat einen wertvollen Beitrag geliefert. Dass sich dieses Investment gesamtgesellschaftlich lohnt, zeigt ein Blick nach Schweden. Schwedische Ökonomen haben in einer aufwendigen Studie nachgewiesen, dass dies dem Wachstum der Jungen und Mädchen genauso signifikant half wie ihrer Chance, einen Universitätsabschluss zu erreichen - und damit unter dem Strich zu einem drei Prozent höheren Lebenseinkommen führte. Für Kinder aus armen Familien war der Effekt sogar doppelt so hoch."/DP/jha