All for One Group SE schüttet Dividende von 1,45 Euro aus // Prognose für Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt

Hauptversammlung beschließt unveränderte Dividende in Höhe von 1,45 Euro je Aktie, Ausschüttungsquote von 64 Prozent

Große Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Restrukturierung abgeschlossen - Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie

Starke Nachfrage nach Transformationsprojekten zu SAP S/4HANA und digitaler Wettbewerbsfähigkeit

Nummer 1 weltweit bei SAP-Transformationen mit CONVERSION/4-Angebot powered by Bluefield von SNP

Filderstadt, 15. März 2024 - Auf der Hauptversammlung der All for One Group SE, ein führender internationaler IT-, Consulting- and Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, haben die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens alle Vorschläge der Verwaltung mit großer Zustimmung verabschiedet. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 beschlossen. Das Unternehmen schüttet damit einen Betrag von 7,1 Mio. EUR aus. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 64 Prozent des Konzernergebnisses, und bestätigt erneut die All for One Aktie als attraktiven und zuverlässigen Dividendenwert.

»Wir freuen uns, dass wir die Aktionärinnen und Aktionäre an unserer erfolgreichen Positionierung im SAP-Markt partizipieren lassen können. Mit dem Geschäftsjahr 2022/23 hat All for One das zehnte Jahr in Folge ein Umsatzwachstum erzielt und profitiert von der strategischen Positionierung und Restrukturierung im vergangenen Jahr. Der Fokus auf Lösungen rund um SAP ist Kern unserer Wachstumsstrategie und wir sehen dort noch erhebliches Potenzial, insbesondere auch mit Blick auf unsere wiederkehrenden Erlöse«, so Michael Zitz, Co-CEO der All for One Group.

Rund 66 % des Grundkapitals der Gesellschaft waren auf der Hauptversammlung vertreten. Neben dem Bericht über das Geschäftsjahr 2022/23 stellte der Vorstand die Wachstumsstrategie ausführlich vor. Diese beinhaltet den dezidierten Fokus auf Unternehmen mit mittelständischer Prägung, den Anspruch technologischen Fortschritt in Geschäftsnutzen zu wandeln und das tiefe Know-how entlang von Geschäftsprozessen. Im Zentrum stehen die Cloud-Lösungen von SAP mit spezifischen Angeboten für den Mittelstand. Diese betreffen nicht nur die Produktion, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit, bei dem All for One den Kunden gezielte Angebote und Lösungen anbietet, aber auch selbst voranschreitet. Für sich selbst hat das Unternehmen Ziele bis zum Jahr 2028 verabschiedet. Dazu gehört unter anderem die Reduktion der CO 2 -Emissionen um 35 Prozent und die Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen um 8 Prozent. Als IT-Dienstleister ist All for One auf ausreichend qualifiziertes Personal angewiesen. Dementsprechend will das Unternehmen gezielt die Bindung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seine Attraktivität als Arbeitgeber ausbauen.

Lars Landwehrkamp, Co-CEO der All for One Group SE: »All for One hat sich in den vergangenen Jahren neu erfunden und eindeutig positioniert. Wir haben eine klare Wachstumsstrategie, zwei erfolgreiche Segmente und mit CONVERSION/4 ein exklusives Angebot für Unternehmen auf dem Weg zu einer cloud-basierten SAP-Lösung. Unsere Auszeichnung als SAP CLOUD CHAMPION 2023 in Mittel- und Osteuropa steht beispielhaft dafür. Daher gilt mein besonderer Dank all unseren hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben.«

Das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 hat den Erfolg der neuen Strategie bestätigt. So bekam das Unternehmen in den Kategorien Cloud Delivery und Customer Value den begehrten »SAP® MEE Award for Partner Excellence 2024« verliehen. Mit den Awards zeichnet SAP den jeweils leistungsstärksten SAP-Partner in der Region Middle and Eastern Europe (MEE) für » herausragenden Beitrag zur digitalen Transformation von SAP-Anwenderunternehmen« aus.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Unternehmen weiterhin ein robustes organisches Wachstum. Der Umsatz soll zwischen 505 Mio. EUR und 525 Mio. EUR (2022/23: 488 Mio. EUR) liegen. Mit der hervorragenden Positionierung im SAP-Umfeld erwartet All for One ein EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) in einer Spanne zwischen 32 Mio. EUR und 36 Mio. EUR (2022/23: 17,7 Mio. EUR). Auch der Mittelfristausblick mit einem robusten, organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer Marge in einer Spanne zwischen 7% und 8% beim EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) bis) im Geschäftsjahr 2024/25 wurde erneut bestätigt.

»Wir erwarten, dass die All for One Group überproportional von dem wachsenden Markt für IT-Consulting und -Services profitieren wird und sich die im vergangenen Jahr umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung und Weiterentwicklung auszahlen. Die gestiegene Wahrnehmung am Kapitalmarkt und die erfreuliche Entwicklung unserer Aktie sehen wir als Bestätigung unseres Kurses«, ergänzt CFO Stefan Land.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 3.500 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels dem innovativen Programm CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die All for One Group SE mit knapp 3.000 Mitarbeitenden einen Umsatz in Höhe von 488 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

https://www.all-for-one.com/ir

