Der DAX hatte es am Donnerstag mit gut 18.039 Zählern auf eine neue Rekordmarke geschafft. Am Ende musste er jedoch Federn lassen und ging mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 17.972,04 Punkte aus dem Handel. Zum Handelsstart am Freitag wird der deutsche Leitindex noch etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent schwächer bei 17.901 Punkten.Heute ist Großers Verfallstag an der Börse. Terminkontrakte auf Aktien und Indizes laufen an den Terminbörsen aus. An solchen Tagen, ...

