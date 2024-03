© Foto: picture alliance / Fotostand | K. Schmitt



Schaeffler und Vitesco haben einen großen Schritt in ihrer geplanten Fusion genommen. Laut Warburg Research ist die Aktie in vielerlei Hinsicht interessant.Die Parteien unterzeichneten einen Verschmelzungsvertrag, der die Eingliederung von Vitesco Technologies in die Schaeffler AG regelt. Es gilt demnach ein Umtauschverhältnis von 5 zu 57, wonach Vitesco-Aktionäre 11,4 Schaeffler-Aktien je Vitesco-Aktie erhalten. Die endgültige Zustimmung der Hauptversammlungen beider Unternehmen ist noch ausstehend, mit Treffen, die für den 24. und 25. April 2024 anberaumt sind. Das erfolgreiche Closing der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler, äußerte …