SIMONA unterzeichnet Commitment Letter der Science Based Targets Initiative zur Erreichung von Klimazielen



15.03.2024

Als klaren Ausdruck ihres Engagements für eine nachhaltige und kohlenstoffarme Zukunft, hat SIMONA offiziell ihren Beitritt zur Science Based Targets Initiative (SBTi) bekanntgegeben. Der SIMONA Konzern hat sich dazu verpflichtet, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um seinen CO 2 -Reduktionspfad zu validieren. Dieser sieht vor bis 2030 die Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen um durchschnittlich 5,25 Prozent jährlich zu reduzieren und so bis 2050 einen "Netto-Null-Status" zu erreichen. Durch die Teilnahme an dieser Initiative demonstriert das Unternehmen entschlossen, eine führende Rolle im Umweltschutz und nachhaltigen Wirtschaften einzunehmen und verpflichtet sich, dass seine langfristigen Klimaziele den strengen wissenschaftlichen Standards der SBTi entsprechen. Der Beitritt zur SBTi markiert einen bedeutenden Schritt des SIMONA Konzerns, um sicherzustellen, dass der CO 2 -Fußabdruck des Unternehmens effektiv reduziert wird und somit ein positiver Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet wird. Der Vorstand der SIMONA AG betont die Schlüsselrolle dieser Entscheidung: "Die Herausforderungen des Klimawandels erfordern kollektive Anstrengungen und klare Zielsetzungen. Durch unser Engagement in der Science Based Target Initiative zeigen wir, dass wir Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen und dabei langfristige, messbare und wissenschaftlich fundierte Ziele setzen." Die SBTi ist eine gemeinsame Initiative der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP), des UN Global Compact, des World Resources Institute (WRI) und des World Wide Fund for Nature (WWF). Sie wurde 2015 ins Leben gerufen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Emissionsreduktionsziele im Einklang mit der aktuellen Klimawissenschaft und den Zielen des Pariser Abkommens festzulegen, um so die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Die Initiative fordert Unternehmen dazu auf, sich wissenschaftsbasierte Klimaziele zu setzen und sich auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil in einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu verschaffen. Sie definiert Best Practices zum Setzen dieser Ziele, baut Hemmnisse über Tools und Orientierungshilfen ab und validiert die Ziele von Unternehmen in einem unabhängigen Prüfverfahren.



15.03.2024

