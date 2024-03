The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2024ISIN NameXS2384610577 RAD.HLDGS GR 21/24DE000HLB5055 LB.HESS.THR.CARRARA09G/23DE000DW6C3B6 DZ BANK IS.A2032DE000A19XPG2 SEL.SEC.E.COMP.B 18/24FLRFR0010148999 CARMIGN.PRO.REA.75AEO ACC INVESTMENTDE000BU0E030 BRD USCHAT.AUSG.23/04FR0010149211 CARMIGN.PRO.RE.100AEO ACC INVESTMENTDE000DL19TF5 DT.BANK MTN 17/24DE000DG4T2M1 DZ BANK IS.A486XS1046806821 CADES 14/24 MTN REGSUSP1R027AA25 BCO D.BRASIL 19/24 MTNDE000LB1P2P5 LBBW STUFENZINS 18/24DE000HLB3ZL3 LB.HESS.THR.CARRARA03J/19DE000DG4T937 DZ BANK IS.A735 VARAU3CB0219459 MUNICIPAL. FIN. 14/24 MTN