The following instruments on XETRA do have their first trading 15.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.03.2024Aktien1 DE000A37FT17 Elaris AGAnleihen/ETF1 XS2788600869 Deutsche Telekom AG2 US502431AU32 L3Harris Technologies Inc.3 US502431AS85 L3Harris Technologies Inc.4 XS2783118131 easyJet PLC5 US83192PAD06 Smith & Nephew PLC6 XS2787827604 Stellantis N.V.7 XS2787827190 Stellantis N.V.8 BE0390119825 UCB S.A.9 XS2757511113 Virgin Money UK PLC10 DE000DW6ABZ0 DZ BANK AG11 CH1213603983 Sustainable Capital PLC12 XS2784700671 Fingrid Oyj13 US502431AT68 L3Harris Technologies Inc.14 US83192PAC23 Smith & Nephew PLC15 DE000A3MQT55 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -16 XS2785465787 Toyota Finance Australia Ltd.17 XS2785465860 Toyota Finance Australia Ltd.18 XS2782148261 Heathrow Finance PLC19 XS2779010300 RELX Finance B.V.20 FR001400OR98 SNCF S.A.21 DE000SCB0054 Deutsche Kreditbank AG22 DE000HLB55C5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB5493 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB43U3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000NRW0PE6 Nordrhein-Westfalen, Land26 IE000NBRE3P7 iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF27 IE000U58J0M1 Shares Global Clean Energy UCITS ETF