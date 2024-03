EQS-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MPC Capital erhöht Beteiligung an der MPC Container Ships Aufstockung der strategischen Beteiligung an führender Plattform für Containerschiffe

Kaufpreis von rund USD 1,31 je MPCC-Aktie (EPS 2023: USD 0,73)

Hamburg, 15. März 2024 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital", Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) erhöht seine Beteiligung an der in Oslo börsennotierten MPC Container Ships ASA ("MPCC", Oslo Stock Exchange, ISIN NO0010791353) von zuletzt rund 7% auf nun rund 14%. Die Transaktion erfolgt im Wege der Erhöhung des Anteilsbesitzes von MPC Capital an der MPC CSI GmbH ("CSI"). Die CSI wurde im Jahr 2017 als gemeinsames Investment-Vehikel zum Börsengang der MPCC unter der Federführung von MPC Capital und der MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH, Gründerin und größte Anteilseignerin der MPC Capital, aufgesetzt. Der Kaufpreis für den Erwerb der Anteile von den abgebenden Gesellschaftern der CSI beträgt rund EUR 34 Mio. und basiert auf einem Nettopreis je MPCC-Aktie von NOK 13,64 (USD 1,31). Nach der Transaktion ist CSI im Besitz von rund 17% der MPCC-Aktien, wovon rund 14% auf die MPC Capital entfallen. MPCC zählt mit einer Flotte von 62 Schiffen zu den weltweit größten Eignern von Containerschiffen für den intraregionalen Handel. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von USD 711 Mio. und ein Ergebnis je Aktie von USD 0,73. Die Dividendenrendite lag 2023 bei 43%. Auch für 2024 sowie in den Folgejahren ist mit regelmäßigen Rückflüssen aus der Beteiligung zu rechnen. Vor diesem Hintergrund erhöht MPC Capital seine Ergebnisprognose für 2024 und geht nun von einem Ergebnis vor Steuern aus, das leicht über dem bereits hohen Niveau des Geschäftsjahres 2023 von EUR 19,3 Mio. liegt. Bislang ging MPC Capital von einem Ergebnis aus, das lediglich auf dem hohen Niveau des Vorjahres liegt. Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert.

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



MPCC wurde im Jahr 2017 von MPC Capital initiiert und an die Osloer Börse gebracht. Von einer anfänglich opportunistischen Investment-Strategie, die auf starke Aufholungspotentiale von Asset-Werten im Marktsegment für kleinere Containerschiffe fokussiert war, hat sich MPCC inzwischen zu einem weltweit führenden Anbieter von Feeder-Container-Tonnage entwickelt. MPCC gehört heute zu den 25 liquidesten Aktien an der Oslo Stock Exchange. Aufgrund ihrer dynamischen Entwicklung hat MPCC für MPC Capital stetig an strategischer Bedeutung gewonnen. MPC Capital ist in das technische und kommerzielle Management der MPCC-Flotte eingebunden sowie regelmäßig an Akquisitionen, Verkäufen oder Neubauprogrammen beteiligt. Aus der Beteiligung an der MPCC profitiert MPC Capital von regelmäßigen, hohen Rückflüssen, die auf einer attraktiven Dividendenpolitik der MPCC mit einer Ausschüttungsquote von 75% des Nettogewinns basieren. Die mittelfristigen Aussichten für den Markt für kleinere Containerschiffe werden weiterhin positiv eingeschätzt. Angebotsseitig ist das Orderbuch für Schiffsneubauten in diesem Marktsegment überschaubar und die bestehende Flotte ist überaltert. Gleichzeitig wird eine vergleichsweise dynamische Entwicklung der Nachfrage nach Schiffstransporten im intraregionalen Verkehr erwartet. Zudem steigt die Nachfrage nach Investitionen in die Dekarbonisierung der maritimen Infrastruktur, die sich aus den Bestrebungen zur Erreichung globaler Klimaziele ergeben. Mit einem im Branchenvergleich niedrigen Verschuldungsgrad und einer hohen Ertragsvisibilität aus bestehenden Charterverträgen ist MPCC in diesem Markt hervorragend positioniert. Auch außerhalb des maritimen Bereichs sieht sich MPC Capital bestens aufgestellt, um sein Geschäft weiterzuentwickeln. Insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Investments im Zusammenhang mit der Energiewende, aber auch durch Chancen, die sich aus Marktunsicherheiten und gesunkenen Bewertungsniveaus ergeben, sieht MPC Capital attraktive Investment-Möglichkeiten. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 30 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

