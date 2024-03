Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit leichten Verlusten geschlossen. Der ATX gab um 0,21 Prozent auf 3.394,38 Punkte nach. Vor allem die veröffentlichten US-Preisdaten drückten international auf die Aktienkurse. Die unerwartet hohen US-Erzeugerpreise sprechen gegen eine rasche Zinssenkung durch die Fed und lösten diese Bewegungen aus. Die Erzeugerpreise in den USA sind im Februar doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Sie legten um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. Am österreichischen Aktienmarkt rückten mit Nachrichten der Verbund, Voestalpine und Pierer Mobility ins Blickfeld. Voestalpine schlossen nach einer Gewinnwarnung mit einem Abschlag von 0,9 Prozent. Deutschlands Wirtschaft schwächelt, ...

