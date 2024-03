NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

HERZLIYA, Israel und CALGARY, Alberta - 15. März 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (das "Unternehmen") (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen 7.952.840 Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit (der "Angebotspreis") begeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 1.988.210 $ erzielt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,32 $ innerhalb eines Zeitraums von vier (4) Jahren ab dem Ausgabedatum.

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, erklärte: "Es ist eine große Ehre, die anhaltende Unterstützung unserer Investoren zu erhalten, die ihr Vertrauen in Innocans proprietäre CBD-geladene Liposomen-Plattformtechnologie (‚LPT'), unser Consumer Wellness-Angebot und unser außergewöhnliches Team setzen. Diese erfolgreiche Finanzierung ist ein weiterer Beweis für die Zuversicht und das Vertrauen der Investorengemeinschaft in die zukünftigen Meilensteine von Innocan. Wir sind entschlossen, mit unserer LPT das Zulassungsverfahren der United States Food and Drug Administration (‚FDA') für unsere human- und veterinärmedizinischen Anwendungen zu durchlaufen."

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Rechtssystem erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es besteht eine Registrierung gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder es liegt eine Ausnahmeregelung von dieser Registrierungspflicht vor.

Gewährung von Restricted Share Units

Das Unternehmen hat Direktoren und leitenden Angestellten insgesamt 7.140.483 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU") gewährt. Jede RSU berechtigt den Empfänger zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") nach Ablauf der Sperrfrist. Insgesamt 3.807.150 RSUs werden am 14. März 2024 unverfallbar und 3.333.333 RSUs werden wie folgt unverfallbar: (i) ein Drittel am 14. März 2024; (ii) ein Drittel am 14. September 2024; und (iii) ein Drittel am 14. März 2025. Die RSUs und die zugrunde liegenden Stammaktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 15. Juli 2024 abläuft.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Iris Bincovich, CEO

15162104025+

+972-54-3012842

+442037699377

mailto:info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen umfassen insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich auf die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung beziehen, sowie Aussagen bezüglich des FDA-Zulassungsverfahrens für die LPT des Unternehmens für seine humanpharmazeutischen Anwendungen.

Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken können. Solche Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht immer, an Wörtern wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "sieht vor", "bereitet vor", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen oder daran, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Alle Aussagen, die die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und potenzielle strategische Möglichkeiten beschreiben, sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind von den Annahmen des Managements des Unternehmens abhängig und bergen daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie in den regelmäßig bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten sowie der Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit prognostizierten Ergebnissen abweichen, und das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse in der Zukunft ganz oder teilweise mit den hier dargestellten übereinstimmen werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden auf die zusätzlichen Informationen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens verwiesen, die in den Berichten des Unternehmens enthalten sind, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Für weitere Informationen über das Unternehmen und die Risiken und Herausforderungen seiner Geschäftstätigkeit werden Anleger auf die Unterlagen des Unternehmens verwiesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen oder Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

