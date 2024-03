Der DAX konnte sein aktuelles Rekordhoch gestern zwar auf 18.039 verbessern, fiel per Saldo aber um 0,1% auf 17.942 zurück. Rückblick: Wie schon am Mittwoch konnte der deutsche Leitindex auch am gestrigen Donnerstag vorübergehend über die 18.000er-Marke ausbrechen. Dabei eröffneten die heimischen Blue Chips den Handelstag bereits oberhalb der runden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...