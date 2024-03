Kursrutsch bei Adobe nach Börsenschluss. Der avisierte KI-Effekt stellt sich nicht ein und die Umsatzprognose enttäuscht die Anleger. HelloFresh warnte am Morgen vor weiter fallenden Margen. Das "bereinigte" EBITDA soll 2024 deutlich unter den beiden Vorjahren bleiben. Apple läuft dem Markt hinterher. Wie so häufig in der Vergangenheit ist Apple ein Spätstarter, weswegen die Übernahme des KI-Startup DarwinAI nicht überrascht.Der Aktienhandel in Asien fällt am letzten Handelstag der Woche geschlossen. Während der Sitzung ...

