Südafrikas größter Goldförderer Harmony Gold (ISIN: ZAE000015228) hat die Dividende nach Rekord-Produktionssprung erhöht. Der in Johannesburg ansässige Goldproduzent gab bekannt, dass eine Zwischendividende von 147 Rand-Cent pro Aktie gezahlt wird, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies folgt auf einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 226% auf 956 Rand-Cent während des gleichen Zeitraums. Harmony zählt zu den wenigen verbleibenden Goldminenbetreibern in Südafrika, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...