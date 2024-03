Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Stadt konzentriert und stärkt ihre Multimedia-Aktivitäten in Lausanne Partnerschaft mit Sunrise, um Kontinuität des historischen Kabelnetzes der SiL in den umliegenden Gemeinden zu gewährleisten



Die Services industriels de Lausanne (SiL) sind mit Sunrise eine Partnerschaft eingegangen. Sunrise wird das Kabelnetz in zehn umliegenden Gemeinden von Lausanne übernehmen, da die Stadt ihre Multimedia-Aktivitäten auf das Gebiet von Lausanne konzentrieren will. In den kommenden Monaten wird Sunrise Gewerbe, Unternehmen und Privatpersonen mit modernen Telekomdienstleistungen versorgen, die unter anderem Breitband-Internet und TV umfassen. Darüber hinaus wird Sunrise das Kabelnetz modernisieren, um es zukunftssicher zu machen. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, die Multimedia-Aktivitäten der Services industriels de Lausanne (SiL) in der Stadt Lausanne neu zu fokussieren und zu stärken. Mit dieser strategischen Entscheidung kann die Stadt ihre Ressourcen erhöhen, um den Lausannerinnen und Lausannern ein vielfältigeres Angebot mit den bliblablo-Produkten zu bieten und die Entwicklung ihres FTTH-Glasfasernetzes fortzusetzen. Um ihre Kundinnen und Kunden ausserhalb von Lausanne nicht zu benachteiligen, wird das Kabelnetz im Rahmen einer Partnerschaft an Sunrise übertragen, welche die Kontinuität und die Qualität der Dienstleistungen sicherstellt.



«Diese Entwicklung wird es der Stadt Lausanne ermöglichen, die Multimediadienste der SiL unter der Marke bliblablo ausschliesslich über Glasfaser anzubieten (über ihre Gesellschaft LFO SA) und das historische Kabelnetz in der Stadt Lausanne abzubauen. Da das Glasfasernetz nun fast im gesamten Stadtgebiet von Lausanne verfügbar ist, können die Kundinnen und Kunden von einem vielfältigen, qualitativ hochwertigen und lokalen Angebot profitieren», erklärt Xavier Company, Stadtrat und zuständig für die Services industriels de Lausanne (SiL).



«Indem wir das Kabelnetz der SiL für die umliegende Region von Lausanne übernehmen und den über 17'000 angeschlossenen Haushalten unser Angebot direkt erbingen, stellen wir die kontinuierliche Versorgung der Kundinnen und Kunden mit innovativen Diensten in höchster Qualität sicher. Zudem werden wir das Kabelnetz modernisieren und zukunftssicher machen, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden», bestätigt André Krause, CEO von Sunrise.



Als grösste Kabelnetzbetreiberin der Schweiz überzeugte Sunrise die Stadt in einem umfassenden Evaluationsprozess von ihrem technischen und betrieblichen Know-how sowie von den attraktiven Angeboten für Gewerbe, Unternehmen und Privatpersonen.



Mit der Übernahme des Kabelnetzes von SiL erwirbt Sunrise eine wichtige digitale Infrastruktur, die zahlreiche Unternehmen und Haushalte in der Genferseeregion mit Festnetz, Internet und TV versorgt. Von diesem Wechsel betroffen sind die Gemeinden Prilly, Le-Mont-sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Bottens, Morrens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville und Savigny.



Insgesamt sind über 17'000 Haushalte (einschliesslich Unternehmen) an das Kabelnetz angeschlossen, das zu Sunrise transferiert wird. Dieser Übergang wird ab Mai 2024 bis etwa Ende des Jahres schrittweise erfolgen. Sunrise wird die Kundinnen und Kunden im Hinblick auf den Wechsel fortlaufend kontaktieren und ihnen attraktive Angebote unterbreiten, die an die bisherigen Leistungen der SiL anknüpfen. SiL und Sunrise arbeiten eng zusammen, um einen effizienten und unterbruchsfreien Übergang der Dienstleistungen zu garantieren.



Die SiL behalten ihr technisches und kommerzielles Callcenter in Lausanne und werden ihre Dienstleistungen dank der Westschweizer Partner im Rahmen von net+ ausbauen. Neue Produkte zu tiefen Preisen, insbesondere für Seniorinnen und Senioren und auch im Bereich der Mobiltelefonie, werden das bliblablo Angebot ergänzen, um den Erwartungen aller Lausannerinnen und Lausanner gerecht zu werden. Die Marke Citycable wird dabei endgültig zugunsten der Marken SiL und bliblablo angepasst, wodurch auch die Entwicklungen hervorgehoben werden, die dem Gemeinderat im Rahmen eines Vorab-Berichts vorgelegt werden.



Die Stadt Lausanne und Sunrise freuen sich über ihre Zusammenarbeit, die beide Partner in ihrer Entwicklungsstrategie bestärkt und gleichzeitig einen qualitativ hochwertigen Service für die Kundinnen und Kunden gewährleistet.



