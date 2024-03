Nach Darstellung von SMC-Research zeigen die Zahlen der 3U Holding AG für 2023 ein gemischtes Bild. Die beiden Segmente ITK und Erneuerbare Energien haben zugelegt, während das SHK-Segment einen Umsatzrückgang und ein negatives Ergebnis habe hinnehmen müssen. Auch das aktuelle Jahr dürfte noch wegen der schwierigen Konjunktur, der niedrigen Strompreise sowie einiger Investitionsprojekte noch verhalten ausfallen, so der SMC-Analyst Adam Jakubowski.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 der 3U Holding AG zeigen das gemischte Bild, das sich bereits nach neun Monaten abgezeichnet habe, so die Analysten. So haben die beiden Segmente ITK und Erneuerbare Energien sowohl ihre Erlöse als auch den Gewinn deutlich steigern können, während das SHK-Segment weiter von der Krise der Baubranche und der Schwäche des Onlinehandels belastet werde und deswegen 2023 einen sinkenden Umsatz sowie ein negatives Ergebnis verzeichnet habe. In Summe habe sich der Konzernumsatz letztes Jahr um 4 Prozent (gegenüber den fortgeführten Aktivtäten 2022) auf 52,4 Mio. Euro erhöht, während das EBITDA um fast 40 Prozent auf 5,2 Mio. Euro zurückgegangen sei. Dies allerdings ausschließlich wegen des im Vorjahresvergleich fehlenden Beitrags aus dem Bauträgerprojekt, welches 2022 maßgeblich zum Ergebnis beigetragen habe. Betrachte man nur die drei operativen Segmente, habe sich das EBITDA trotz der SHK-Schwäche deutlich verbessert.

Mit diesen Zahlen habe 3U die im November reduzierten Prognosen erreicht und die - ebenfalls abgesenkten - Schätzungen der Analysten teilweise übertroffen. Demgegenüber liege die Prognose für 2024, die einen Umsatz zwischen 58 und 62 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge zwischen 7 und 8 Prozent vorsehe, unter den bisherigen Erwartungen. Ursächlich dafür seien mehrere zukunftsgerichtete Projekte wie die Verbreiterung des Produktangebots sowie intensivierte Vertriebs- und Marketingmaßnahmen im SHK-Segment und das Repowering in Langendorf, weswegen das Unternehmen 2024 als einen Zwischenschritt vor der nächsten Wachstumsphase bezeichne. Darüber hinaus dürfte der Rückgang der Marktstrompreise in der vorsichtigen EBITDA-Prognose zum Ausdruck kommen.

Die Analysten haben die Zahlen und die Prognose in ihr Modell integriert, wodurch sich ihr Kursziel leicht auf 3,30 Euro ermäßigt habe. Auf dieser Grundlage sehen sie für die Aktie aber weiterhin ein sehr hohes Kurspotenzial und bestätigen das bisherige Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.03.2024 um 8:58 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.03.2024 um 8:05 Uhr fertiggestellt und am 15.03.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-15-SMC-Update-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.