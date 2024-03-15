Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 15.03.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 686 internationalen Medien
Achtung auf diese Aktie! 1.460% Rallyestart durch aktuelle News getriggert?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3D8PP | ISIN: CA08772W2076 | Ticker-Symbol: 0I5A
Tradegate
15.03.24
09:59 Uhr
2,580 Euro
+0,060
+2,38 %
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BETTERMOOD FOOD CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BETTERMOOD FOOD CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5402,64010:01
2,5402,58010:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BETTERMOO(D) FOOD
BETTERMOOD FOOD CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BETTERMOOD FOOD CORPORATION2,580+2,38 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.