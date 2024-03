Neues Impact-Investment - die reconcept GmbH begibt eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro (ISIN: DE000A382897). Der jährliche Zinskupon der Anleihe mit dem offiziellen Namen "reconcept Green Bond III" liegt bei 6,75 % p.a. und wird halbjährlich ausgezahlt. Interessierte Anleger können die neue Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen. Valuta-Tag ist der 30. September 2024, die Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 30. September 2030. Ab März 2025 ist die Börsennotierung an der Börse Frankfurt vorgesehen.

Der Emissionserlös soll in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie in den Ausbau der reconcept Gruppe fließen. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika. Darüber hinaus soll auch die Projektpipeline ...

