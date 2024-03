Bitcoins sind im Wochenverlauf auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Verantwortlich dafür ist vor allem Nachfrage institutioneller Kundschaft. Die können Krypto-Assets jetzt über eine regulierte Krypto-Spot-Plattform der Deutschen Börse handeln.14. März 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nachdem es im Anschluss an die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zu einer "Sell the news"-Reaktion gekommen war, haben die Kryptowährungen ihren Höhenflug in den vergangenen Wochen wieder aufgenommen. ...

