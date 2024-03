Der Bitcoin ist seit gestern um 7.000 US-Dollar abgestürzt. Vom Rekordhoch bei 73.798 USD fiel die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auf unter 67.000 USD zurück. Wochenlang ging es zuvor nur noch bergauf - und das in einem rasanten Tempo. Die beliebte digitale Währung legte allein in den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres in der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...