Linz (www.anleihencheck.de) - Neben der FED steht auch bei der Bank of Japan (BoJ) nächste Woche eine Zinssitzung auf dem Programm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die BoJ könnte erstmals seit 2016 wieder die Negativzinsphase (Leitzins aktuell bei - 0,1%) beenden. In den Sternen stehe jedoch, ob in Japan bereits im März erhöht werde oder ob man noch auf die Entwicklung der nächsten Wochen warte. Das Ergebnis der heutigen Lohnverhandlungen dürfte die Entscheidung der Japanischen Zentralbank maßgeblich beeinflussen. Ob jetzt der Leitzins auf 0 oder 0,1% angehoben werde, dürfte jedoch für den EUR/JPY-Kurs irrelevant sein. ...

