Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA fiel die Erholung der Einzelhandelsumsätze zwar schwächer aus als erwartet, dafür sind aber die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter gesunken und die Erzeugerpreise gestiegen, so die Analysten der Helaba.Die Zahlen hätten die Zinssenkungserwartungen weiter gedämpft und am Rentenmarkt für steigende Renditen gesorgt. US-Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit seien im Hoch auf 4,30% gestiegen, vergleichbare Bundesanleihen hätten im Hoch bei 2,43% rentiert - der Realrenditevorteil der USA sei wieder deutlich größer geworden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...