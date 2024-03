Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Erzeugerpreise belasteten sowohl amerikanische als auch europäische Anleihen, so die Analysten der Nord LB.Sie hätten mit Kursverlusten gehandelt.Mit +0,6% seien die Erzeugerpreise in den USA im Februar doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Die Chancen für eine rasche Zinssenkung der amerikanischen Zentralbank FED würden damit sinken. ...

