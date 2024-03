Die Analysten von NuWays bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 28,0 Euro für UBM und meinen: "Insgesamt gefällt uns UBM trotz der gedämpften vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin gut, da wir das Unternehmen für gut gerüstet halten, um den aktuellen makroökonomischen Gegenwind zu bewältigen. Die Erträge aus der 2,3-Milliarden-Euro-Pipeline sollten die Profitabilität in der Zukunft absichern. Da 75 Prozent der Pipeline in Holzhybridbauweise geplant sind, ist das Unternehmen darüber hinaus bestens aufgestellt, um vom zunehmenden Druck der Investoren zur Einhaltung der EU-Taxonomie zu profitieren. Daher dürfte die Nachfrage nach Projekten in Zukunft weiter zunehmen."

