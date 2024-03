Die Wiener Börse hat mit Jump Trading Europe B.V. ein weiteres internationales Handelsmitglied. Damit sind laut Börse aktuell 70 Mitglieder, 21 österreichische und 49 internationale Banken und Wertpapierfirmen, an den Handelsplatz Wien angebunden. Jump Trading ist ein weltweit tätiges research- und technologieorientiertes Handelsunternehmen mit Niederlassungen in Amsterdam, Bristol, London und Paris. Laut Wiener Börse werden 85 Prozent des Aktienumsatzes von internationalen Handelsmitgliedern getätigt. Zu den Top-Handelsteilnehmern zählten 2023 Morgan Stanley & Co, Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities. "Den Großteil der Handelsumsätze am Wiener Markt generieren internationale Handelsteilnehmer. Gemeinsam mit unseren lokalen ...

